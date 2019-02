Depois de realizar "A Queda de Wall Street", em 2015, sobre a história verídica de quatro homens que anteciparam o colapso global da economia dos Estados Unidos em 2008, Adam Mckay dedica-se em "Vice" aos meandros da política norte-americana.

A jornalista Cláudia Arsénio apresenta o filme "Vice". Sonorização de Margarida Adão

Numa entrevista, o realizador e também argumentista, admitiu que "Dick Cheney não era um homem que procurava que fizessem um filme sobre ele", mas, depois de ler um livro sobre o político, ficou surpreendido "pela forma como mudou profundamente o curso da história dos Estados Unidos".

O resultado é "Vice", uma comédia dramática, biográfica e satírica sobre aquele que se tornou o vice-presidente mais poderoso na política norte-americana. Quando George W. Bush convida Dick Cheney para a vice-presidência, já o político percorria os corredores de Washington há décadas.

Foto: DR

Começou como estagiário do congressista William A. Steiger, durante a administração de Richard Nixon e, pouco tempo depois, vai para a equipa de Donald Rumsfeld, de quem se tornou muito próximo.

Um burocrata talentoso nos jogos de poder, foi secretário da Defesa entre 1989 e 1993, membro da Câmara dos Representantes entre 1979 e 1989, e Chefe de Gabinete da Casa Branca entre 1975 e 1977, quando Gerald Ford era presidente. Retratado como homem de poucas palavras mas um bom ouvinte, Dick Cheney aprendeu a observar para subir na hierarquia política.

Casado com Lynne Vincent, namorada desde o liceu, o político teve nela a maior força e apoio. Inteligente e astuta, foi graças a Lynne que Dick Cheney não se perdeu no álcool durante a juventude. Nesta altura, depois de desistir da Universidade de Yale e a trabalhar na instalação de cabos de eletricidade, pouco fazia prever que anos depois chegaria ao topo.

Quando George W. Bush o convidou para a vice-presidência, Dick Cheney viu uma oportunidade de ouro na ingenuidade do herdeiro Bush. Na vice-presidência, ficou conhecido pelo papel determinante em decisões cruciais na política interna e externa dos Estados Unidos, em particular no pós 11 de setembro, na guerra contra o Iraque, Guantánamo e tortura de prisioneiros.

No filme de Adam Mckay, Christian Bale transforma-se em Dick Cheney: o ator ganhou peso e a caracterização fez o resto. Numa nota curiosa, ator e político partilham a mesma data de aniversário - 30 de janeiro. Quando ganhou o Globo de Ouro, Christian Bale agradeceu a Satanás pela inspiração.