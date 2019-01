Uma viagem à descoberta da música por trás de "Os Maias"

A exposição "Tudo o que tenho no saco" assinala os os 130 anos de publicação de "Os Maias", obra-prima de Eça de Queirós. Uma viagem pela vida e obra do escritor, mas também um retrato de época, com banda sonora selecionada por Rui Vieira Nery.

O musicólogo e diretor do Programa Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesas esteve à conversa com a jornalista Joana Carvalho Reis sobre o ambiente musical que se vivia em Portugal no final do século XIX.

Rui Vieira Nery, musicólogo, historiador e director na Fundação Calouste Gulbenkian Foto: Gustavo Bom / Global Imagens

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista a Rui Vieira Nery, pela jornalista Joana Carvalho Reis. Sonoplastia de Catarina Coimbra

Rui Vieira Nery fala sobre «As Músicas de "Os Maias» esta terça-feira, pelas 18h00, na Sala 1 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.