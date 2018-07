Viseu veste-se a rigor para receber o folclore de toda a Europa

Por estes dias já só se respira Europead nas ruas da cidade. Mais de meia centena de lojas vestiram-se já a rigor para receber o festival. As montras estão decoradas com elementos ligados à agricultura, mas também à música. Não faltam também as roupas do folclore como capuchas, aventais e lenços que ajudam a dar um novo colorido às vitrines.

Os comerciantes já notam mais movimento nas ruas, ainda que o festival só comece oficialmente amanhã.

Ouça aqui a reportagem TSF em Viseu

De toda a Europa vão viajar até Viseu 5400 pessoas, que integram 203 grupos, em representação de 24 países. Até domingo, em dez palcos espalhados por toda a cidade há muito folclore para ver e ouvir.

É um grande movimento e uma invasão benigna das tradições culturais europeias em Portugal e eu diria mesmo que é talvez o maior evento de tradições culturais europeias algumas vez já realizado", afirma o vereadora da cultura na Câmara de Viseu, Jorge Sobrado, acrescentando estarem previstos "24 momentos de programação principal, mais de 150 performances diárias que serão uma explosão muito feliz de cor, de cultura e de tradição".