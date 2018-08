A carrinha que os Aerosmith usavam há 50 anos foi encontrada abandonada no mato

Foi ao volante de uma American Harvester Metro de 1964 que os Aerosmith galgaram os primeiros quilómetros de estrada. A carrinha que acompanhou a banda - ainda antes desta esgotar salas de espetáculos por todo o mundo - foi encontrada abandonada, cheia de ferrugem, com os pneus furados e sem uma das portas.

De acordo com a CBS News , a descoberta foi obra do programa do History Channel "American Pickers", que se dedica a encontrar relíquias em ferros-velhos, sotãos e garagens dos Estados Unidos.

Os apresentadores do programa dizem que a carrinha esteve, durante anos, na floresta de uma pequena cidade de Massachusetts, depois de ter sido abandonada na década de 1970.

Como foi lá parar não é certo, mas os caçadores de relíquias que a encontraram deram 25 mil dólares ao proprietário da casa ao lado da qual a carrinha estava estacionada para ficarem com o nostálgico tesouro.

A autenticidade da carrinha foi confirmada por Ray Tabano, um dos membros fundadores dos Aerosmith. Ao ver o veículo abandonado, Tabano reconheceu-a de imediato e foi transportado para as memórias dos primeiros tempos da banda, como cita a CBS News: "Acabei de ter um flash de quando começámos a banda."