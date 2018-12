A Orquestra Metropolitana de Lisboa em Madrid e no CCB

É um concerto com a obra que marca o trabalho de Manuel de Falla, compositor espanhol, Noites nos Jardins de Espanha com o pianista António Rosado. Falar de Manuel de Falla é falar neste concerto, que o compositor começou a escrever em Paris no inicio do século passado, onde neste caso o piano de António Rosado é muitas vezes como se fosse uma guitarra com os elementos marcadamente espanhóis deste concerto para piano e orquestra. Ir a Espanha com um compositor espanhol e com uma peça das mais conhecidas é um desafio como se percebe nas palavras do maestro Pedro Amaral com esta maneira de trocar cidades entre duas orquestras, momento raro na música. Amanhã, sábado, retomam o programa, agora só com a orquestra metropolitana de Lisboa, no centro Cultural de Belém, em Lisboa com o piano de António Rosado de novo com As Noites nos Jardins de Espanha de Manuel de Falla, o concerto que tem todo o traço do compositor. Manuel de Falla começou a escrever em Paris e terminou em Barcelona, num inicio de século cheio de gritos de independência. Orquestra Metropolitana de Lisboa, amanhã, domingo, com o pianista António Rosado, às 5 da tarde no Grande auditório do Centro Cultural de Belém.