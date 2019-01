Ana Stilwell e "Life Trip": um disco que é uma digressão em família

A digressão para promover o novo disco da cantora Ana Stilwell é uma autêntica viagem em família.

O disco chama-se "Life Trip", e também ele começou com o envolvimento da família da cantora, na inspiração das canções, direta ou indiretamente.

No Concerto de Bolso, Ana Stilwell contou que este envolvimento foi fazendo mais sentido à medida que o processo foi evoluindo.

"Ao longo do último ano, fui refletindo e percebendo que este caos em que vivia, era também uma fonte de inspiração inesgotável, que fazia sentido também na música que estava a fazer".

Ana Stilwell, que utiliza desde sempre as redes sociais como instrumento de trabalho e de partilha, entendeu ainda recorrer a estas ferramentas para financiar a digressão que quer levar a todo o país.

Foto: Gerardo Santos/ Global Imagens

Para isso, fez um apelo de crowdfunding , que pretende envolver todas as pessoas que queiram participar na aventura. "Quem contribuir vai ter recompensas que podem ser o disco ou entradas para os concertos".

Na autocaravana, que há de servir de fundo para alguns dos concertos, Ana Stilwell vai levar a família, em vários fins de semana, já a partir de 25 de janeiro.

Lá dentro, os instrumentos, a roupa e a comida.

O veículo só vai para a estrada, nos fins de semana, porque durante a semana, as crianças têm escola.

Nos canais sociais (Facebook e Instagram) de Ana Stilwell, "Life Trip" transformou-se em #lifetrip, e é quase uma experiência imersiva para os seguidores da cantora.

No Concerto de Bolso da TSF, Ana Stilwell interpretou "Fiz-te a ti", o primeiro single de "Life Trip", e "He let go".