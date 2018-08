As demonstrações de R.E.S.P.E.C.T. por Aretha Franklin

Aretha Franklin morreu ontem, aos 76 anos, vítima de um cancro avançado no pâncreas. A partida da mulher que ficou conhecida como "rainha do Soul" não deixou os fãs indiferentes, principalmente nos Estados Unidos. Por cidades como Nova Iorque, Los Angeles ou Detroit, cidade onde vivia, multiplicam-se as homenagens feitas pelos fãs.

Das flores à arte urbana, passando pelas fachadas de teatros e salas de espétaculos, é possível ler e ver algumas das homenagens feitas à cantora, muitas delas recordando temas como "R.E.S.P.E.C.T." ou "(You make me feel like a) Natural Woman".

Curiosa é também a adaptação do nome de várias Franklin Street, que passaram a "Aretha Franklin St.", seja através de grafitti ou de cartão e fita-cola.