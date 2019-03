Benjamin Clementine está de volta a Portugal com sete concertos

Benjamin Clementine vai regressar a Portugal e anunciou sete concertos em território nacional entre os dias 2 e 10 de junho. "Uma noite com Benjamin Clementine e o seu quinteto de cordas parisiense" é o mote para a digressão acústica que chega à Europa em maio e junho.

PUB

Coimbra, Faro, Aveiro, Guarda, Braga, Ponta Delgada e Porto são as cidades por onde o cantor britânico vai passar para oferecer uma "performance nunca menos do que arrebatadora".

Benjamin Clementine já admitiu sentir-se "profundamente compreendido pelo público português" e os amantes de música têm sido os primeiros a receber bem o artista em Portugal.

De acordo com o comunicado enviado pela Lifecom, "nesta digressão Benjamin Clementine vai apresentar uma viagem pelo seu repertório, passando pelo álbum de estreia 'At Least For Now', que lhe valeu o Mercury Prize, e pelo seu mais recente disco, 'I Tell A Fly', amplamente aclamado pela crítica, e que o levou a ser considerado pela americana National Public Radio (NPR) como 'um George Orwell musical do nosso tempo'".

Datas dos concertos:

2 de junho - Convento São Francisco, Coimbra

3 de junho - Teatro das Figuras, Faro

5 de junho - Teatro Aveirense, Aveiro

6 de junho - Teatro Municipal, Guarda

7 de junho - Grande Auditório Fórum Braga, Braga

9 de junho - Teatro Micaelense, Ponta Delgada

10 de junho - Coliseu Porto, Porto