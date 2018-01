A 4 de janeiro de 1967 era lançado o primeiro álbum dos The Doors. O ano passado, quando se assinalaram 50 anos, o presidente da Câmara de Los Angeles, Eric Garcetti, e o vereador Mike Bonin, decidiram proclamar a data como o dia da banda icónica numa cerimónia pública no cruzamento das avenidas Pacific e Windward, onde está o famoso sinal "Venice".

Um trabalho de César Santos, com sonorização de José Guerreiro

Na cerimónia estiveram o guitarrista original, Robby Krieger, e o baterista John Densmore, e familiares do teclista Ray Manzarek e do vocalista Jim Morrison, já falecidos. Nessa altura foi também lançada uma edição de luxo do primeiro álbum.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Capa do álbum "The Doors", lançado a 4 de janeiro de 1967. DR

O disco inclui temas clássicos como "Break On Through (To The Other Side)", "Light My Fire", e "L.A. Woman". "As nossas canções saltaram do Pacífico como lindos peixes prateados e comestíveis... e aparentemente o mundo deu uma grande dentada", afirmou o baterista John Densmore na cerimónia.