Carlos do Carmo deixa os palcos. "Este será o ano da despedida sem amarguras"

Carlos do Carmo vai abandonar os palcos no ano em que celebra 80 anos de vida, dia 21 de dezembro. O anúncio foi feito pelo próprio fadista, num vídeo divulgado às redações pela Universal, numa altura em que conta com 57 anos de carreira.

O primeiro português a conquistar um Grammy latino, em 2014, vai atuar este ano no Brasil, nos Estados Unidos e em vários locais de Norte a Sul do país, com dois coliseus marcados para os dias 2 e 9 de novembro, Porto e Lisboa, respetivamente. No final do ano estará ainda nas bancas um novo disco do músico, o último da carreira.

"É o ano que vou fazer 80 anos, há pessoas que têm uma grande capacidade de durar até aos 90 a cantar, até aos 100, não é o meu caso", revela Carlos do Carmo, anunciando que será "o ano de despedida sem amarguras, sem azedumes".

"Será o ano da despedida com muita gratidão a todas as pessoas que me têm dado, ao longo da vida, tantas alegrias e generosidade", disse ainda no vídeo.

Carlos do Carmo foi condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique e a Ordem de Mérito.