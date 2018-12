A fadista Carminho fez questão de explicar, logo no início do Concerto de Bolso TSF, que as músicas do disco "Maria" são fados. E, assim, afastou quaisquer ideias de afastamento do fado, pela presença no novo disco de alguns instrumentos elétricos.



Há um pedal steel e até uma guitarra elétrica, tocada pela própria Carminho.



Tudo aconteceu durante a gravação: "Foi um momento íntimo. Peguei numa guitarra elétrica que estava no estúdio enquanto eles estavam a beber café, comecei a tocar e alguém pôs a gravar. Eles gostaram e eu achei que era algo de profundamente honesto. E ficou".



O disco "Maria" "é uma regressão de um adulto. Uma experiência sensorial do que o fado é para mim ou dos valores que o fado precisa para continuar a ser fado".



Carminho explica que a mistura entre as composições próprias e os poemas de outros autores é feita constantemente e não apenas no momento de gravação do disco.

"Faço muita pesquisa, leio livros, procuro poemas. É um processo natural, e não tem como destino a gravação. Mas depois acontece."



​​​​​​​E foi o que aconteceu com "O menino e a cidade", um poema de Reinaldo Ferreira.

Os concertos de Carminho, com o disco "Maria" como base começam em 2019 e já é certa uma digressão na Alemanha, em março.