Casa da Música consagra 2019 às Américas e a "Casa Aberta" inclui Conan Osíris

A Casa da Música vai consagrar 2019 às Américas e a " Casa Aberta ", como conta o diretor adjunto Rui Pereira, vai desvendar algumas das obras que ao longo do ano vão ser as grandes estrelas na Sala Suggia.

O jornalista Rui Tukayana falou com Rui Pereira, diretor-adjunto da Casa da Música, sobre o que está previsto para os próximos dias de "Casa Aberta"

Novidades, este fim-de-semana, não vão faltar. É o caso da estreia nacional de obras do compositor norte-americano Steve Reich e de "Ameriques", obra de Edgard Várese.

De quarta-feira até sábado, o público vai ter muito para ver. Nomeadamente, ensaios que normalmente se realizam à porta fechada, mas também cinema, teatro e dança. Entre vários concertos, na sexta e no sábado, estão previstos dois que incluem a hipótese de, com o recurso ao telemóvel , o público poder sentir-se no centro do palco.

Ainda no sábado, e na tentativa de chegar a novos espetadores, a música estende-se pela madrugada fora . Na principal sala da Casa da Música vai haver concertos de Conan Osíris, HHY & The Macumbas, Bezegol e Daniel Knox.

A festa só termina pelas seis da manhã (já no domingo), com a distribuição de chocolate quente a quem resistir até tão tarde.