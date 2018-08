Com ajuda do bom tempo, S. Pedro sobe ao palco no Paredes de Coura

O alter-ego de Pedro Pode, S. Pedro, sobe a palco no espaço Jazz na Relva esta quinta-feira no segundo dia do festival que já vai na sua 26.ª edição.

Conheça S. Pedro, o ex-homem forte dos Doismileoito que faz agora a sua estreia a solo.

A noite começa com o projeto Fugly, às 18h00, no palco secundário e os portugueses X-Wife atuam às 18h30, no palco principal. Às 19h00, no palco Vodafone FM tocam The Mystery Lights e às 19:30 Shamemarcam o seu regresso a Portugal, havendo ainda espaço para Japanese Breakfast.



The Legendary Tigerman apresenta-se no palco principal, às 21h20, três anos depois de ter sido um dos destaques da edição de 2015, enquanto a portuguesa Surma toca, uma hora depois, no outro espaço do festival. Às 23h00, é a vez de Fleet Foxes, a quem se segue Jungle, a partir das 00h45.



Os "After Hours" ficam a cargo dos australianos Confidence Man (02h15) e Young Marco (03h00).



King Gizzard & The Lizard Wizard, Marlon Williams, The Blaze, Nuno Lopes e Linda Martini, que atuaram pela quarta vez no Paredes de Coura , foram os destaques da primeira noite de concertos, numa edição em que organização espera receber, até sábado, cerca de 100 mil festivaleiros.