Depois de ter ficado sem voz durante um concerto em Berlim na noite de sábado , Bono promete regressar, com a voz recuperada, para o resto da digressão europeia "eXPERIENCE + iNNOCENCE".

"Vi um grande médico e com o seu cuidado vou regressar com voz para o resto da tournée", anunciou o vocalista dos U2 no site oficial da banda, dizendo-se "feliz e aliviado por ter sido descartado um problema sério".

Para 13 de novembro, ficou prometido um novo concerto em Berlim para compensar o espetáculo abruptamente cancelado.

Desde o início do espetáculo, Bono mostrou estar em dificuldades com a voz. O cantor de 58 anos ainda parou para beber água mas nada mudou. Bono anunciou depois que não poderia prosseguir.

"Lamentamos profundamente a anulação do concerto desta noite. Bono estava em plena forma e a sua voz em excelentes condições antes do espetáculo mas, após algumas canções, ele sofreu uma perda completa de voz, indicou o grupo irlandês em comunicado.

A digressão europeia dos U2 vai atuar no no Altice Arena.​​​​​, em​ Lisboa, nos dias 16 e 17 de setembro.