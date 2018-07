Da guitarra portuguesa ao piano. O Mimo já começou

O Museu Amadeu de Souza-Cardoso foi o palco dos primeiros acordes do Mimo Festival em Amarante.

A guitarra portuguesa de Marta Pereira da Costa foi a primeira a subir a um palco por onde também passou o prodígio do piano Matthew Whitaker. Aos 17 anos, o jovem cego norte-americano trouxe a música do álbum de estreia "Outta the Box" ao museu onde foi inaugurada, neste primeiro dia uma exposição.

"Os Modernistas. Amigos e Contemporâneos de Amadeo de Souza-Cardoso, Colecção Millenium BCP" apresenta 59 obras de 14 pintores, no ano em que se assinala o centenário da morte do pintor amarantino.

Cinema, workshops e fórum de ideias são outras propostas do festival que, à noite, passa a programação musical para o Parque Ribeirinho por onde vão passar nomes como Timbila Muzimba, Dona Onete, Dead Combo, Baiana System, Almério, Noura Mint Seymali, Otto, Rui Veloso, Gogo Penguin, os Hudson do baterista Jack DeJohnette ou Goran Bregovic.