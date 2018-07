Das férias no Algarve ao Alive. Os The National já são fãs de Portugal

É um amor mútuo. Os portugueses adoram os The National e os The National adoram Portugal. Depois de esgotarem o Coliseu de Lisboa, a banda dos irmãos Brian e Scott Devendorf atuam esta noite no palco principal do NOS Alive com com lotação esgotada.

Antes de ser destino de trabalho, Portugal foi destino de férias para o baterista da banda. Bryan Devendorf conta à TSF que há duas semanas esteve em Sagres, no Algarve, com a família.

"Estar neste país é fantástico. Adoramos Portugal". Já são quase portugueses? "Quem me dera", brinca o baterista da banda que atuou em Portugal cinco vezes nos últimos seis anos.

Ouça a entrevista de Miguel Fernandes ao The National no festival Nos Alive

Com sete discos editados, "Sleep Well Beast" deu aos The National um Grammy para melhor álbum alternativo. O sucesso, dizem, não é foco de pressão. "Não temos de os ganhar a todos", diz o baixista Scott Devendorf.

O palco principal do Alive é esta noite, para além dos The National, dos Queens of the Stone Age, dos Two Door Cinema Club, dos Blossoms (em substituição dos The Kooks, que tiveram que cancelar a atuação devido a problemas de saúde do vocalista) e dos Black Rebel Motorcycle Club, todos repetentes em palcos portugueses.