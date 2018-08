F de Faro e de Festival

Vila Adentro, Faro recebe até sábado o F. É já a 5ª edição do festival e a apresentar muitas propostas para além do cartaz musical. Workshops, exposições, animação de rua, teatro, humor, tertúlias e street food vão animar - ainda mais - a zona histórica de Faro que, ao contrário da maior parte dos festivais, acontece já a entrar em setembro, quase a fechar o verão.

No primeiro dia, Salvador Sobral, Diogo Piçarra e D.A.M.A actuam no palco Ria, o principal; no dia seguinte, 31, é a vez de Sérgio Godinho, Aurea e Piruka subirem ao mesmo palco; seguem-se The Gift e o encerramento em tom de festa a cargo de Revenge of the 90"s, no dia 1 de setembro. Ao longo dos 3 dias, artistas dos mais variados quadrantes musicais actuam nos restantes palcos do Festival F - do fado de Cristina Branco e Raquel Tavares, passando pelo indie de Luís Severo e Surma, ao rock de Dead Combo, The Legendary Tigerman e Moonspell *1755 ou o hip hop de Holly Hood, Bispo ou Slow J.

No total serão 7 palcos a receber uma programação dirigida aos mais diversos tipos de público, residente ou em férias no Algarve, e que integra, além da música, workshops, exposições, animação de rua, teatro, humor, tertúlias e street food. As famílias são cada vez mais um pilar do F pelo que, para além do cartaz musical eclético, serão promovidos workshops para diferentes faixas etárias sobre construção de instrumentos musicais com materiais reciclados; beatbox; videomapping; hip-hop, entre outros.

Existem ainda peças de teatro direccionadas para o público infanto-juvenil: "Frida Khalo", de Cláudia Gaiolas, "Dama Pé de Mim", de Ana Madureira e o "Varredor de Marés", pela companhia teAtrito. Também a música feita com recurso a instrumentos pouco convencionais, vai interpelar o público mais jovem com o projeto espanhol Vibra tó.

A programação de teatro no Festival F resulta de uma parceria com o LAMA (Laboratório de Artes e Media do Algarve) e terá lugar em diferentes espaços ao longo dos três dias. "Muita Tralha Pouca Tralha", com direcção artística de Catarina Requeijo, "Lendas da Nossa Terra, Por Romão o Ancião", com encenação de Raul Constante Pereira, e a impressionante "Sómente", de Sérgio Fernandes, são algumas das peças que podem ser vistas ao longo do festival. Paralelamente, a programação itinerante destaca performances como "Dar a ver quando fecho os olhos", dirigida por Manuel Neiva, e a actuação do colectivo musical algarvio Alfanfare.

O humor provou ser uma forte componente do evento e o cardápio do Palco Músicos será dedicado a essa arte, contando com os humoristas Eduardo Madeira, Jel e Pedro Luzindro, entre muitos outros. O Palco Arco recebe todas as noites uma formação Jazz para abrir e termina com a curadoria de Gijoe - o produtor e DJ algarvio, com mais de 20 anos de experiência - que convida nomes associados ao Hip Hop a ocupar este palco.

À semelhança do que aconteceu na edição anterior, Valter Hugo Mãe volta ao Festival F para moderar Tertúlias diárias, com artistas que fazem parte do cartaz. O espaço de debate e pensamento recebe também, no dia 1, com moderação de Inês Lopes Gonçalves e sob o mote "Histórias do Directo", duas figuras da rádio em Portugal: Pedro Ribeiro e António Macedo.

Entre as exposições que se associam ao evento encontram-se "A Evolução do Braço - Surrealismo na Colecção Millenium BCP e alguns ecos contemporâneos", no Museu Municipal de Faro, com obras de Mário Cesariny, Paula Rego, entre outros, e "Mare Nostrum", na Sala Alfa do Palco Arco, que reúne o olhar fotográfico de 10 fotógrafos, sobretudo algarvios, sobre o mar português e a Ria Formosa.

A 5.ª edição do Festival F proporciona ainda a experiência de uma Silent Party, aliás, de três Silent Parties, já que ao longo dos três dias aqueles que circularem no Largo D. Afonso III, na zona de street food, serão convidados a levantar os fones, disponibilizados pela organização, e a ouvir e a dançar ao som da música que seleccionarem para o momento.