"Fagotes Irmãos" em concerto para bebés

"Os bebés, aliás, o ser humano gosta muito mais de ser confrontado com uma realidade que não encontra no seu dia a dia e, se ouvir um contrafagote, vai ficar a interrogar-se: de onde nasce um som destes?", afirma Paulo Lameiro, diretor da companhia Musicalmente, responsável pelo projeto "Concertos para Bebés".

É a contar com a surpresa que Paulo Lameiro nos fala do concerto "Fagotes Irmãos", um concerto para bebés e para quem os acompanhe.

Pedro e Gonçalo Pereira são irmãos e músicos. Há 26 anos foram os primeiros alunos do Berço das Artes Sociedade Artística e Musical dos Pousos. Um vai tocar fagote (um instrumento com 2,5 metros de um pequeno túnel feito de madeira e duas palhetas) e o outro vai tocar contrafagote (um túnel com 6 metros). Um encontro improvável de sons graves.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

"Fagotes irmãos" sobe ao palco do Teatro Miguel Franco, em Leiria, a 13 de janeiro.

Consulte aqui mais informações.