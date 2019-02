Festival Montepio às Vezes o Amor com muita música portuguesa até sábado

O amor não se esgota numa noite e, por isso, o festival também não fica apenas pelos oito espetáculos do dia dos namorados. Sexta-feira e sábado há mais nove concertos com a novidade de os Açores também serem incluídos neste festival, à 5ª edição, com a atuação dos Amor Electro no Coliseu Micaelense. E assim já são 17 as cidades do Montepio às Vezes o Amor.

Diogo Piçarra, Miguel Araújo e Mafalda Veiga já têm esgotados o Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, no dia 14 e os Teatros Garcia de Resende em Évora e Sá da Bandeira em Santarém nas atuações de sábado dia 16.

Luis Pardelha, da organização do Montepio às Vezes o Amor, sublinha, na conversa com a TSF, que as actuações não são obrigadas a respeitar o temas dos namorados mas que, cada vez mais, são as bandas que se preocupam em dar um cunho especial aos espectáculos.

Cuca Roseta em Lisboa, Aurea no Porto, Xutos e Pontapés em Coimbra, Luísa Sobral em Setúbal, Diogo Piçarra nas Caldas da Rainha (esgotado), Raquel Tavares em Leiria, David Fonseca em Aveiro e José Cid em Faro no dia 14, Amor Electro em Ponta Delgada no dia 15 e The Gift em Lagoa, HMB em Beja, João Pedro Pais em Guimarães, Sara Tavares em Castelo Branco, Herman José em Estarreja, Tiago Bettencourt em Vila do Conde, Miguel Araújo em Évora e Mafalda Veiga em Santarém no dia 16, os dois últimos já esgotados, são os nomes do cartaz deste festival que celebra o Amor.

Ouça a conversa com Luís Pardelha da Organização e com Luísa Sobral

Pode consultar todo o cartaz em asvezesoamor.pt