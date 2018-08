"Há pessoas que deviam ser eternas." As reações à morte de Celeste Rodrigues

Uma mulher carismática que não deixava que o peso da idade lhe vergasse os ombros. É assim que Celeste Rodrigues é recordada pelos que se despedem com tristeza da fadista. A irmã de Amália Rodrigues morreu, esta quarta-feira, aos 95 anos.

Com um "canto incontestavelmente único", Celeste Rodrigues apaixonou "grandes artistas de grande relevo", garante o músico Jorge Fernando, amigo próximo da fadista. O autor de canções como "Chuva" descreve celeste como "uma mulher inteligente, tolerante, lúcida e com um gosto enorme por viver".

Jorge Fernando diz que a fadista vai viver eternamente nos corações de quem a conheceu

"A Celeste é aquele tipo de ser humano cuja qualidade nos leva a pensar que há pessoas que deviam ser eternas", sublinha Jorge Fernando num aforismo que não apaga a "perda muito grande, irreparável" que o desaparecimento da fadista provoca naqueles que com ela privaram. O músico assegura, contudo, que Celeste Rodrigues se mantém viva "dentro dos corações de quem a conheceu, de quem partilhou a sua sabedoria e os seus conselhos".

É o caso de Tim que sempre se confessou um fã da artista. O músico da banda Xutos e Pontapés lembra a fadista como "uma pessoa com uma grande personalidade, uma grande força de vontade, com grande saber, com um grande conhecimento", mas também com uma grande memória.

Tim lembra também o papel de Celeste Rodrigues na educação do neto Diogo Varela Silva

"Era incrível como é que ela, já depois de tanta idade, ainda se conseguia lembrar de letras, de fados e de histórias. Trauteava à mesa coisas dos anos 40 que alguém tinha escrito. Lembrava-se das pessoas, lembrava-se de tudo", conta Tim.

A sabedoria de Celeste Rodrigues caminhava de mãos dadas com uma mente fresca e disponível que a aproximava de pessoas de todas as idades, nas palavras do músico Luís Varatojo: "A Celeste era uma pessoa extraordinária. Quando nós estávamos com ela não se notava a diferença de gerações e a diferença de idades. Sentíamos todo aquele peso de saber de tantos anos de vida, mas, ao mesmo tempo, estávamos completamente à vontade com ela. Era inexplicável."

Luís Varatojo garante que existia muito respeito por Celeste Rodrigues no meio do fado

As comparações com a irmã Amália Rodrigues são inevitáveis, mas o guitarrista da banda Peste e Sida, garante que, dentro do meio do fado, "toda a gente a respeitava por aquilo que ela era, pela sua originalidade, pela sua forma própria de cantar o fado".