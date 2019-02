Há um novo coro na Orquestra do Sul. "É preciso uma enorme vontade de cantar bem"

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca no novo coro da Orquestra do Sul

O ensaio começa com uns exercícios simples de respiração: "inspira, expira", exemplifica Rui Baeta. O barítono vai ser o coordenador do Coro da Orquestra Clássica do Sul que acaba de formar-se.

Coloca de pé as cerca de 80 pessoas que se inscreveram para fazer parte deste agrupamento. Quer perceber o potencial destes estreantes que tem pela frente, fazendo vocalizos e escalas, para escutar a extensão de voz.

Rui Baeta aceitou o desafio de criar um Coro, de modo a que o reportório da orquestra Clássica do Sul também possa ser aumentado. As inscrições estão abertas a todos: os que sabem música e os que não sabem, mas que gostam muito de cantar. "Podem estar cá pessoas que não têm experiência mas que têm capacidades necessárias para acompanhar os ensaios da orquestra e do coro", explica. O barítono considera que há, no entanto, condimentos essenciais para integrar o coro: "Boa voz, bom ouvido, memória musical e sobretudo uma enorme vontade de cantar bem".

Maria Cabral, diretora da Orquestra, ficou surpreendida por tanta gente ter respondido ao desafio de integrar este agrupamento. Esperavam 30 ou 40 pessoas. "Hoje as inscrições abeiravam as 80 pessoas, foi muito interessante ver como as pessoas reagiram ao nosso desafio", conta perante uma sala cheia.

Filomena é uma das pessoas que ali está a escutar os ensinamentos do barítono. Sempre quis cantar. Gostava de integrar o coro mas não sabe música e desde sempre lhe disseram que os seus requisitos não eram esses." Como tudo na vida se aprende e eu também não sabia pintar e aprendi... quando queremos muito uma coisa, conseguimos", afirma convicta.

O barítono Rui Baeta explica que a afinação também se pode aprender mas se é inata, tanto melhor. "A afinação é como o equilíbrio para um bailarino", explica ao grupo.

Cantar num coro é, afinal, um conjunto de esforços para conseguir um final feliz. "Cada um dá o que tem melhor, é um trabalho de equipa. "No final,o maestro considera que o primeiro ensaio correu muito bem. Há boas vozes", garante.

O primeiro reportório já está escolhido. É a peça "Glória", de Vivaldi, que será apresentada nos dias 7 e 8 de Junho conjuntamente com a orquestra Clássica do Sul, dirigida pelo maestro Rui Pinheiro.

Até lá, todas as segunda feiras, as vozes vão afinar-se numa só.