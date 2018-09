Há uma Nova Batida em Lisboa

A Lx Factory e o Village Underground, em Lisboa, recebem o Nova Batida, este fim de semana - dias 14 e 15 de setembro.

É a primeira edição do festival, que acontece em dois espaços lisboetas já com uma vida intensa, e tem mão inglesa na produção.

Alexander Cox, organizador do Nova Batida, em entrevista a Miguel Fernandes. Sonorização de Miguel Silva

Um festival com DJs e muita música para dançar, sonoridades da eletrónica ao afrobeat, com nomes bem conhecidos como as duplas inglesas Mount Kimbie ou Maribou State, os suecos Little Dragon, o nigeriano Seun Kuti, George Fitzgerald, Gilles Peterson, mas também nomes da cena musical nacional, como Branko ou OctaPush.

Mas no Nova Batida não há só música. As propostas vão da arte de rua até visitas pela cidade de Lisboa, de aulas de yoga a surf em Carcavelos.

Bilhetes diários a 49€ e passes a 99€. Consulte aqui toda a programação .