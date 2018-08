Jazz sobre rodas leva música a freguesias rurais de Viseu

Com amplificadores a pilhas, para se fazerem ouvir, os Osso Ruído vão andar pelos autocarros que fazem a ligação entre a cidade e as freguesias rurais de Fragosela, Lostosa e Orgens. Os músicos prometem uma viagem "turbulenta" e surpreender quem circula nos transportes públicos.

Reportagem de José Ricardo Ferreira.

"Para além das vibrações dos autocarros estamos a falar de meninos que vão provocar tremores à cidade de Viseu, musicalmente falando", explica o guitarrista Leonardo Outeiro.

O jazz sobre rodas surge integrado na sexta edição do Festival de jazz de Viseu, que arranca esta quarta-feira, prolongando-se até domingo.

Este ano, com a ajuda dos Osso Ruído, este estilo de música vai chegar a três freguesias rurais, mas a ideia é levar o projeto nos próximos anos a outras terras, com outros coletivos. "[As pessoas] ficam a conhecer uma coisa diferente e [isto] suscita curiosidade para irem depois à procura de outras coisas do género", afirma Ana Bento, da organização do evento.

O cartaz do festival inclui um total de 29 concertos, com vários nomes nacionais e internacionais ligados ao género musical, mas também ao hip hop e ao afro beat.