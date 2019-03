Justin Bieber suspende a carreira musical

A sensação da internet e cantor canadiano anunciou esta semana que vai focar-se numa prioridade que não é a música. Conta a CNN que Justin Bieber vai, a partir de agora, concentrar-se na sua saúde mental e suspender a carreira.

PUB

Na sua página de Instagram, Justin Bieber expôs, numa longa publicação, as razões para ter terminado a sua digressão, "Purpose", antes da data prevista. "Nem eu, nem vocês, merecemos isso. Pagam para ver um espetáculo energético e eu emocionalmente incapaz de dar-vos isso perto do fim da digressão."

A digressão "Purpose" teve início a 9 de março de 2016 e foi cancelada por "circunstâncias imprevistas" em julho de 2017.

Numa carta publicada na altura, o cantor transmitia que queria que "a carreira seja sustentável, mas também o meu coração e alma."

Atualmente é casado com a modelo Hailey Baldwin, que também inclui no seu comunicado. "Para que possa ser o homem que quero, o marido e o pai que ambiciono". Esta pausa para lidar com os seus problemas, serve também para o ajudar no seu casamento, esclarece.

Bieber vai agora tentar lidar com os seus problemas pessoais mas não há razões para dramas. É o próprio que garante que não se trata de um fim, mas apenas de uma pausa, e desde já fica a promessa. O regresso à música será feito com "um álbum de arrasar".