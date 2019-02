Luísa Sobral vai cantar para bebés

Primeiro no Teatro Miguel Franco, em Leiria, depois no Convento de São Francisco, em Coimbra e, por fim, no Centro Olga Cadaval, em Sintra. Luísa Sobral vai cantar para o mais pequeno dos públicos, os bebés.

"A Luísa e os Bebés" é um concerto com novas e velhas canções e "a cumplicidade maternal" da cantora e compositora, conta Paulo Lameiro, o diretor artístico dos Concertos para Bebés.

"Ao mesmo tempo em que ela está a fazer a apresentação do seu novo álbum, vai estar também na intimidade dos concertos para bebés com algumas das suas novas canções, mas também com algumas das suas velhas canções que nós não conseguimos esquecer", revela Paulo Lameiro.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

Os concertos estão marcados para os dias 10 e 17 de fevereiro. Mais informações aqui .