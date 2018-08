É uma das mais recentes (e famosas) habitantes de Lisboa, tem 13 álbuns editados, dezenas de singles no topo da história da música pop e faz hoje 60 anos.

Madonna Louise Ciccone nasceu em Bay City, no Michigan, a 16 de agosto de 1958. Filha de mãe franco-canadiana e de pai com ascendência italiana, Madonna nasceu no seio de uma família originária de Pacentro, em Itália.

Começou como bailarina e, em 1979, conheceu o músico Dan Gilroy, com quem formou a banda Breakfast Club. Nascia assim, com base na dança, a carreira musical de Madonna. Daí a "Everybody", o primeiro single de Madonna, lançado pela Sire Records, foram apenas três anos.

Um ano depois saía o primeiro álbum, o auto-intitulado "Madonna", que atingiu a oitava posição do Billboard 200. "Holiday", "Bordeline" e "Lucky Star" foram os singles que marcaram o álbum.

Chegada a 1984, Madonna não quis encostar-se ao sucesso e lançou um outro, ainda maior: "Like a Virgin" conquistou o mundo. O álbum chegou a número um do Billboard 200 e o single chegou também à liderança do Billboard Hot 100, onde esteve por seis semanas consecutivas.

No topo do mundo, Madonna começou a explorar áreas como o cinema, a fotografia, o teatro e até a escrita: é a autora de 12 livros infantis.

A música, continua a fazê-la ainda hoje: segundo o seu Instagram, a cantora está a trabalhar no 14º álbum de estúdio.

O lado português de Madonna

Em Portugal, Madonna atuou por cinco vezes: a primeira foi em dose dupla, no Pavilhão Atlântico, em setembro de 2004. O concerto mais recente foi em Coimbra, no ano de 2012, no Estádio Cidade de Coimbra.

Agora, Portugal não é só mais um dos países onde Madonna atuou, mas sim o país onde Madonna vive. Mudou-se para Lisboa no verão de 2017, juntamente com os quatro filhos adotivos, sendo que um deles, David, até joga nas escolas do Benfica. Vivem todos no Palácio do Ramalhete, em Santos.

Nas redes sociais da cantora é possível encontrar fotografias feitas em casas de fado, nas ruas e nos monumentos de Lisboa, selfies com a camisola do Benfica ou produções fotográficas, feitas em vários locais da cidade e muitas vezes em parceria com a Vogue.

Polémica, extravagante e sempre mediática, Madonna vai mostrando Lisboa ao mundo, uma publicaçãode cada vez. Pena é que o último tenha sido feito em Marraquexe: apesar da paixão por Portugal, Madonna vai celebrar os seus 60 anos em Marrocos.