Maré de sons portugueses em Viena de Áustria 

Grandfather's House, Holy Nothing, Mister Teaser, Noiserv, :Papercutz, Surma, The Miami Flu, Vaarwell, We Bless This Mess e o já mais conhecido Rodrigo Leão vão ser os 10 pontas de lança da música portuguesa num festival que acontece no centro da Europa mas que, este ano, destaca dois países do leste e oeste; Eslováquia e Portugal.

O nosso país volta a ser o país em destaque num festival internacional depois de, no início deste ano, o mesmo ter acontecido no Eurosonic Noorderslag, na Holanda.

Para além dos showcases das bandas portuguesas o Waves Vienna vai ter também a conferência "A cena musical em Portugal", com moderação de Nuno Saraiva da WHY Portugal (plataforma que trabalha para a internacionalização da música portuguesa) e convidados como Rui Miguel Abreu do Rimas e Batidas, Miguel Carretas da Audiogest, António Cunha da UGURU, Pedro Nascimento da Turbina e AMAEI, Pedro Oliveira da Fundação GDA e Luís Soares do Rock in Rio.

Miguel Fernandes conversou com Nuno Saraiva da Why Portugal, sobre o festival Waves Vienna. Sonorização de Miguel Silva.

Ainda no dia 28 de Setembro há um "Speed Meeting" completamente dedicado à presença portuguesa no Waves Vienna, onde profissionais da indústria musical europeia e mundial podem conhecer oito profissionais da indústria portuguesa: Antonio Cunha (Uguru), Hugo Ferreira(Omnichord), Pedro Nascimento (AMAEI / Turbina), Bruno Rocha, João Santos (Lusitanian Publishing), Sérgio Silva (Sincronia dos Sons), Luis Soares (Rock in Rio) e Pedro Valente (Azáfama).

No dia 29 de setembro a WHY Portugal organiza uma sessão de apresentação do ecossistema musical português no espaço "Lisboa Lounge".

O festival Waves Vienna está integrado na rede INES - Innovation Network of European Showcases, rede europeia que contribui para um estreitamento de relações no âmbito da circulação de artistas e profissionais da indústria da música.