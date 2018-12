Nancy Wilson morreu, esta quinta-feira, aos 81 anos, informou o relações públicas da artista. A cantora, que sofria de doença prolongada, morreu na sua casa, na Califórnia.

A cantora tornou-se célebre enquanto cantora de jazz, mas resistia a esta categorização, porque gostava de atravessar muitos géneros musicais. "Ela era uma daquelas raras vozes que conseguia fazer de tudo. Jazz, blues, pop e até funk. Ela fazia tudo", afirmou o relações públicas da artista, Devra Hall Levy.

Nancy Wilson venceu três prémios Grammy: o primeiro em 1965, com o tema "How Glad I Am", na categoria de R&B, e em 2005 e 2007, na categoria de Jazz. A artista recebeu ainda o prémio de carreira "Jazz Masters Fellowship", pelo National Endowment for the Arts.

Nancy Wilson, "How Glad I Am"