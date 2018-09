Morreu Conway Savage, músico da banda de Nick Cave

O pianista e organista dos Nick Cave and the Bad Seeds, Conway Savage, morreu este domingo, aos 58 anos.



O anúncio foi feito nas redes sociais pela própria banda, que o descreve como um músico irreverente e amado por todos: "Um membro dos Bad Seeds durante quase 30 anos, Conway foi o fio anárquico que correu através das performances ao vivo da banda."

Na mesma publicação a banda recorda um momento emotivo protagonizado por Conway: "Numa noite de bebedeira, às quatro da manhã, num bar de hotel em Colónia, Conway sentou-se ao piano e cantou Streets of Laredo para nós, no seu estilo doce e melancólico e parou o mundo por um momento."



Ainda não se conhecem as causas da morte, apesar de se saber que o músico recebeu tratamento para um tumor cerebral em 2017.