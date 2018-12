Miúcha, uma das mais conhecidas vozes femininas da Bossa Nova, morreu esta quinta-feira aos 81 anos. A cantora brasileira sofreu uma paragem respiratória e acabou por falecer, segundo informação avançada pela Folha de São Paulo e confirmada posteriormente por amigos da artista.

Miúcha, irmã de Chico Buarque e ex-mulher de João Gilberto, lutava com um cancro do pulmão já há alguns anos. Há seis meses tinha anunciado que havia vencido o combate contra a doença mas, há dois meses, teve uma recaída e optou por não continuar com os tratamentos em hospitais.

Alguns dos temas mais conhecidos interpretados por Miúcha são "Pela Luz dos Olhos Teus", "Maninha" e "Minha Namorada".