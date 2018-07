No Alive, há festivaleiros que ainda não nasceram

A música, o barulho e o ambiente festivaleiro não afastam as grávidas do Nos Alive, até porque há um espaço dedicado única e simplesmente às futuras mamãs.

Depois de uma experiência de sucesso no ano passado - em que rebentaram as águas a uma grávida em pleno concerto dos The XX -, as Farmácias Portuguesas voltaram a trazer a ideia para o festival e o número de interessadas não para de crescer.

É o caso de Joana Luís, grávida de 28 semanas, que está sentada na parte superior do espaço preparado para quem está prestes a ser mãe e para o acompanhante. Joana conta à TSF que a menina que vai nascer já é fã de música e que a consegue sentir até quando canta.

Escolheu passar parte do dia neste espaço por ser confortável e dar para descansar. Para além de cadeiras e uma vista privilegiada, as futuras mamãs têm direito a vários mimos, desde massagens a casa de banho privada, água, fruta e bolachas.

Quem o explica é Cátia Tavares Alexandre, a responsável pelo espaço. Orgulhosa da forma como tudo está a correr, Cátia recorda o sucesso do ano anterior e garante que isso trouxe mais grávidas ao festival. Ter rebentado as águas a uma grávida e saber-se que tudo correu bem "transmitiu segurança" para que futuras mães que venham ao Alive, disse à TSF.

Também Luciana Ribeiro faz parte das cerca de 300 grávidas que se inscreveram para terem direito a estarem no local. Só não vai ver Pearl Jam no espaço porque já estava "esgotado". Mas sente que o bebé reage à música, feliz por estar no Alive, mesmo com apenas seis meses.