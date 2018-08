O alicate que agarrou o público de The Legendary Tigerman e o amor dos Shame

No palco, até um alicate foi preciso. Paulo Furtado, ou The Legendary Tigerman, foi-se queixando dos problemas técnicos, mas com sapiência soube cativar o público.

Com Charlie Steen foi o inverso. O público do Paredes de Coura conquistou o vocalista dos os Shame, que aplaudiu, em declarações à TSF, um festival "espantoso, no tempo e no lugar certo".

Ouça aqui a reportagem TSF no festival Paredes de Coura

O segundo dia do festival Paredes de Coura contou ainda com Jungle, que homenagearam em palco Aretha Franklin, falecida esta quinta-feira, os norte-americanos Fleet Foxes, X-Wife, Japanese Breakfast e Fugly.



Até dia 18 vão passar pela praia fluvial do Taboão, nas margens do rio Coura, bandas como Skepta, Pussy Riot, Lauer, Slowdive (sexta-feira) e Arcade Fire, Dead Combo, Dj Kitten e Big Thief.