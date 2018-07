O dia em que o Super Rock fez uma vénia ao Super Zé Pedro

Eram 21 horas quando se ouviram os primeiros acordes, aqueles que traziam memórias e saudade do homem que ia ser homenageado: Zé Pedro. Em pleno Palco Super Bock, uma demonstração de agradecimento ao fundador dos Xutos & Pontapés, um amante de música amado por um país.

Um a um, os cantores e bandas subiram ao palco para interpretar músicas em jeito de homenagem, algumas que o guitarrista português produziu ou ajudou a produzir.

"Viva o Zé!", "O Zé Pedro está vivo aqui!". Os gritos vinham do palco, mas o público respondia com emoção e com os braços no ar cruzados, o símbolo dos Xutos.

E o "X" chegou mesmo a ter formato de muletas, já que Paulo Gonzo apareceu desta forma no palco, tocou sentado mas não deixou de prestar a devida homenagem a Zé Pedro. "Obrigado, Zé", ouviu-se da voz do cantor.

Durante as atuações, por diversas vezes surgiram imagens de Zé Pedro a tocar em várias ocasiões, ao longo de uma recheada carreira no mundo da música, onde apareceu associado a muitos artistas portugueses.

E ainda houve tempo para erguer os copos no Pavilhão Atlântico para um brinde a Zé Pedro pedido pelos Ladrões do Tempo.

O concerto acabou com todos em cima do palco, abraçados em nome de alguém especial para e com as vozes a entoar a música que não podia faltar: "O Homem do Leme".

"Who da F*ck is Zé Pedro?" juntou amigos e admiradores de Zé Pedro, numa simbiose perfeita com o público que sempre seguiu o artista e que esta noite fez questão de marcar presença.

Em cima do palco esteve uma banda formada maioritariamente por familiares do músico e dos restantes membros da banda, aos quais se juntaram os membros dos Xutos e artistas como Rui Reininho, Carlão, Manuela Azevedo, Tomás Wallenstein, Manel Cruz, Palma"s Gang, Ladrões do Tempo, Paulo Gonzo e João Pedro Pais.