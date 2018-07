O Jazz do Hudson vai desaguar no Tâmega

Jack DeJohnette, quase a celebrar 76 anos, regressa a Portugal, desta vez acompanhado de um naipe de músicos que juntou depois da celebração do seu último aniversário. Os Hudson são ainda o guitarrista John Scofield, o teclista John Medeski e o baixista Scott Colley (em substituição de Larry Grenadier que gravou o álbum mas não podia fazer a tournée de verão). O nome da banda é inspirado no vale junto ao rio com o mesmo nome, na zona de Nova Iorque.

No disco e ao vivo, os Hudson interpretam temas originais mas também versões de nomes como Joni Mitchell, Bob Dylan ou Jimi Hendrix.

Jack DeJohnette, quase a celebrar 76 anos, tem no currículo o trabalho ao lado de nomes como Charles Lloyd, Freddie Hubbard, Keith Jarrett, Bill Evans, John Abercrombie, Alice Coltrane, Sonny Rollins, Miles Davis, Joe Henderson e Michael Brecker.

