O jazz não é só para os crescidos

A Big Band Júnior volta a apresentar-se na sala Bernardo Sassetti do Teatro São Luiz, em Lisboa, no próximo dia 9 de fevereiro para mais um concerto do ciclo "O jazz também é para ti". Como aconteceu na última edição, o concerto vai ser comentado pela pianista e compositora Inês Laginha.

Susana Duarte, responsável pela programação "Mais Novos" do São Luiz, afirma que o objetivo é aproximar o jazz dos mais novos. Em diálogo com o público, os músicos da Big Band Júnior, o maestro e a pianista vão revelar como se constrói um concerto.

"O concerto têm uma duração de 45 minutos entre música e comentários, o público também pode participar e no fim do concerto segue-se uma jam session", conta a programadora.

A jam session final para os mais novos realiza-se sob a orientação do guitarrista André Santos do Hot Clube de Portugal, um dos parceiros do ciclo "O jazz também é para ti". Mais informações aqui .