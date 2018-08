"O que o tornou único foi o tempo que ele se aguentou na crista da onda"

"Um tipo extremamente inventivo e criativo" e "um dos expoentes máximos da guitarra neste país". É assim que Sérgio Castro, vocalista dos Trabalhadores do Comércio, descreve Phil Mendrix, um artista que acompanhou desde a juventude até aos dias de hoje. Mendrix morreu esta segunda-feira, em Lisboa, aos 70 anos.

"Eu era muito jovem e ele era um jovem guitarrista que tocava numa banda que foi fundamental na música portuguesa - os Chinchilas - e depois disso vi-o tocar numa quantidade de outras bandas, inclusivamente os Oxigénio.", conta Sérgio Castro.

Sérgio Castro recorda Phil Mendrix

A última imagem que o vocalista dos Trabalhadores do Comércio guarda de Phil Mendrix é a da celebração dos cinquenta anos de carreira de Filipe Mendes (verdadeiro nome do artista) no Hard Club: " Ele teve a gentileza de me convidar a mim e aos Trabalhadores do Comércio para tocarmos com ele que é uma figura incontornável da música que se fez em Portugal."

Para além das capacidades técnicas de Mendrix, Sérgio Castro sublinha a capacidade do músico de se reinventar: "O que o tornou único foi o tempo que ele aguentou sempre na crista da onda como guitarrista."