"O Ser Humano precisa de afecto e de uma conexão a algo transcendente"

A música é a sua paixão, passou pelo Conservatório de Música do Porto e fundou uma Escola de Jazz. O trabalho que iniciou pela Europa acabou por ser celebrizado com os sons do americano Maceo Parker, na fulgurante estreia com Viagens em 1994. Mas a palavra foi sempre uma bandeira de Pedro Abrunhosa, mais polémica com o EP F, em 1995, (o da canção "Talvez F..."), ou mais surpreendente e profunda em 2018 com "Espiritual".

Um disco que podia ser um livro de crónicas (também já escreveu um, "Crónico") com estórias que ilustram 15 canções com seis convidados de vários quadrantes geográficos e estilos musicais. A mexicana Lila Downs canta em "Amor em Tempo de Muros", um hino ao acolhimento do outro e à solidariedade entre povos e países (com um videoclip gravado no México), a norte americana Lucinda Williams em "Se Tens de Partir Não me Contes - Hold On", a italo-francesa Carla Bruni em "Balada Descendente", o brasileiro Ney Matogrosso faz de Deus em "Porque É Que Não Fui", e nota ainda para as convidadas portuguesas, Elisa Rodrigues em "Não Vás Embora Hoje" e Ana Moura (uma vez mais a cantar - com - Abrunhosa) em "Dôr Sem Alibi".

O novo "Espiritual" começa com o convite "Vamos Levantar Voo" e fecha com "Meu Querido Filho, Tão Tarde Que É". Inicio e final ao jeito dos espirituais gospel com uma viagem que passa por "Salvação" ou pelo funk de "É o Diabo".

Uma proposta "Espiritual" de Pedro Abrunhosa que acredita que "o ser humano precisa de mais livros na estante do que carros na garagem", "de afeto e de uma conexão a algo que o transcenda", "de mais silêncio, abraços e encontros com os outros do que de ecrãs de telemóveis e redes sociais". Palavra de Pedro Abrunhosa!

Pedro Abrunhosa é o próximo convidado de Miguel Fernandes na Zona Pop. A entrevista pode ser ouvida na próxima semana, dia 12 de dezembro (de terça para quarta-feira, depois da meia-noite), na antena da TSF e em permanência em www.tsf.pt