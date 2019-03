Das 30 canções que criou, Pedro Abrunhosa escolheu 15 canções para o disco "Espiritual", que apresentou no final do ano passado, e que serve agora para os concertos. No concerto de Bolso da TSF, Pedro Abrunhosa explicou que as 15 músicas do disco, não sendo necessariamente as melhores, são aquelas que mais fazem sentido nesta altura. E até podem ser um worst of (ndr: por oposição a best of).

PUB

No título dos discos de Abrunhosa está, por regra, uma única palavra. O músico entende que tenta sintetizar numa palavra que tenha amplitude, uma conjunto de ideias e sentimentos. E "Espiritual" cumpre esse objetivo. "A palavra espiritual remete para um estremecimento perante o belo, e porque este é o tempo da espiritualidade", explicou Pedro Abrunhosa. Numa carreira de muitos discos e muitas canções, o músico identifica algumas músicas que para cada pessoa têm uma importância maior.

No Concerto de Bolso TSF passaram duas versões de outras tantas canções do novo disco:

"Pode acontecer"

"Vem ter comigo aos Aliados"

A digressão de "Espiritual" vai correr o país, e mais além. Este mês, estará na Póvoa de Varzim (dia 23) e em Coimbra (dia 29).