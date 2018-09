A primeira canção de David Bowie, gravada quando o músico tinha apenas 16 anos, foi leiloada por cerca de 45 mil euros - um valor quatro vezes superior àquele que era estimado.

A gravação feita em 1963 mostra David Bowie (na altura conhecido apenas como David Jones, o seu nome de nascença) a cantar o tema "I Never Dreamed" com a sua primeira banda, The Konrads.

A canção, que, em julho, foi encontrada num cesto de pão pelo baterista da banda , David Hadfield, foi finalmente vendida, depois de um "frenesim de licitações".

A Omega Auctions, casa de leilões responsável pela venda, estimava que a gravação fosse vendida por 11.230 euros, mas, na realidade, acabou por ser arrematada por 44.204 euros.

Segundo a BBC News , a disputa acesa pela gravação de 18 minutos foi protagonizada por dois colecionadores estrangeiros, que não estiveram fisicamente presentes durante o leilão.

Acredita-se que esta seja a única cópia da primeira gravação alguma vez feita por David Bowie, pelo que o organizador de leilões Paul Fairweather fala num artefacto "significativo", que oferece um olhar sobre Bowie ainda enquanto "músico inexperiente, que acabaria por atingir o estrelato".

No leilão, foram ainda vendidos documentos e fotografias da banda, pelo preço de 19.238 euros, e um cartaz da banda datado de 1963, por 7.412 euros.

David Bowie começou por ser o saxofonista dos The Konrads, mas a banda decidiu que o músico deveria cantar na gravação em causa.

O baterista da banda, que encontrou a canção, garante que, na altura, David Bowie não tinha qualquer intenção de ser cantor. "Ele estava focado em tornar-se num grande saxofonista a nível mundial".

Na altura, a banda enviou uma 'demo' para para a editora britânica Decca - que rejeitou o grupo de Bowie.

O músico acabaria por abandonar a banda pouco tempo depois, e, seis anos mais tarde, começava uma carreira a solo, já com o nome David Bowie.

O cantor morreu a 10 de janeiro de 2016 , dois dias depois de ter completado 69 anos e de ter lançado o seu 25.º álbum, Blackstar.