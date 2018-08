Rock no Douro, em português

A paisagem do Douro Vinhateiro é o cenário deste festival com um cartaz 100% português que, no último ano, recebeu cerca de 10 mil festivaleiros.

Um festival com o rock'n'roll dos Xutos e Pontapés, The Legendary Tigerman, Frankie Chavez, Samuel Úria ou The Twist Connection, mas também com a pop dos The Gift ou o hip hop de Kappa Jotta e Mishlawi.

Oito bandas para ouvir em dois dias de festival na Régua, junto ao Rio Douro, em plena zona vinhateira, património da humanidade - só por si, aspetos diferenciadores do festival.

Miguel Fernandes faz a antevisão deste Douro Rock (sonorização de João Félix Pereira)

Os espetáculos no recinto junto às piscinas da Régua começam às 21h00 e o passe geral, para os dois dias do festival (10 e 11 de agosto) custa 15€. No recinto, para além da música, existirá também uma zona de street food variada.