Rui Rebelo é o músico que se segue nos mini-concertos do CCB para miúdos

Rui Rebelo é o músico que se segue. A Fábrica das Artes convidou-o para tocar durante meia hora e, no final, responder às perguntas do público curioso. Pensados para maiores de seis anos, estes espetáculos querem permitir a crianças, jovens e adultos uma aproximação às performances apresentadas.



Madalena Wallenstein, a diretora da Fábrica das Artes revela que Rui Rebelo tem trabalhado em publicidade, animação e em teatro. Filho de atriz, Rui trabalha sobretudo para teatro enquanto músico de cena ou compositor de bandas sonoras gravadas. Além disso, é multi-instrumentista e "inventa instrumentos". Sábado, 26 de janeiro, às 18h apresenta-se na sala de ensaio do Centro Cultural de Belém em Lisboa. Mais informações aqui .

