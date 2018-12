Saramago, Nobel, 20 anos, 20 vozes

Nos 20 anos do Nobel da Literatura de José Saramago, entregue na Academia sueca a 10 de outubro de 1998, a Fundação do escritor e o gabinete do primeiro-ministro em parceria com o Instituto Camões e o Teatro Nacional D. Maria II, fazem este domingo, no palco do Teatro a leitura de Todos os Nomes e uma homenagem ao fim da tarde.