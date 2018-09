Silêncio: vai cantar-se Ópera na Mouraria

O espetáculo Ópera Delirium já vai na terceira edição, mas continua a prometer uma experiência única, próxima do público, com grandes momentos e grandes paixões.

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em parceira com a Ópera do Castelo, montou um espetáculo onde há amor, paixão, ciúme, loucura, morte, delírio e muita fantasia. Este fim de semana, no bairro que é o coração do Fado, é a Ópera que promete surpreender moradores e visitantes.

A diretora artística do espetáculo, Catarina Molder, numa conversa com a jornalista da TSF Sara de Melo Rocha, admite que após o impacto do primeiro ano, os moradores acabaram por se apaixonar pelo canto lírico e a Ópera conquistou o bairro. Uma conquista que começou às portas do castelo.

Esta sexta-feira e sábado, às 21h30, em plena Mouraria, na Rua da Guia, há Ópera na rua, para todas as idades.