O rock de Paulo Furtado, viaja por estes dias por toda a Europa, especialmente debaixo do alter ego The Legendary Tiger Man.

E é no meio dessa intensa digressão, que aparecem os concerto no festival "Soam as guitarras", num formato totalmente diferente, do resto da digressão.

The Legendary Tiger Man recupera o conceito de one man band, que usou quando começou, mas não estará sempre sozinho.

Vai aparecer em palco, Calcutá (ou seja a guitarrista, Teresa Castro dos Mighty Sands), com quem Paulo Furtado queria trabalhar, há algum tempo.

E ainda o João Cabrita, que neste Concerto de Bolso, acrescentou o saxofone.

Um concerto que passou por "A girl called home".

E "Black hole".

Os Festival "Soam as Guitarras" marca este inicio de Primavera, em três cidades portugueses: Évora, Póvoa de Varzim e Oeiras.

Soam guitarras, e não só.

O festival termina no dia 14, e a programação está disponível aqui.