Surma já está de malas feitas para o South by Southwest

A cantora Da Chick, a multi-instrumentista Surma e o produtor Holly são o contingente português na edição deste ano do festival South by Southwest (SxSW), que começa hoje em Austin, nos Estados Unidos.

Surma confessa que só depois de um "enorme beliscão" é que acreditou que ia atuar no festival texano

A TSF conversou com Débora Umbelino, o nome por trás do projecto musical Surma. A artista de Leiria admitiu grande surpresa por ter sido convidada para tocar no Texas e confessa uma enorme dor de cabeça: entre o baixo, a bateria, os teclados e mais uns instrumentos, Surma vai ter que decidir qual o equipamento que vai levar na mala.

O SxSW tem várias facetas e a música é a última a estar sob os holofotes. Surma é a primeira a subir ao palco. A atuação inaugural está marcada para uma das festas de abertura da parte musical do festival texano: 13 de março.

Depois, e de acordo com informação disponibilizada no site daquele festival, é a vez de Holly (dia 16). No dia 17 há dois concertos portugueses: Da Chick e Surma.

O SXSW é um festival anual que ocupa a cidade de Austin, no estado norte-americano do Texas, com conferências, debates, cinema, apresentações ('pitching') de novas empresas e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra público geral, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, editores e agentes.