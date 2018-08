"Tenho a sorte de ainda ter voz, de gostar de cantar e de gostar da vida" (maio de 2018)

Celeste Rodrigues, célebre fadista e irmã de Amália Rodrigues, festejou, em maio de 2018, os 73 anos de carreira com um espetáculo no Teatro Tivoli. Intitulado "73/95", o concerto serviu para assinalar uma carreira do tamanho de uma vida e foi o pretexto para uma conversa com a TSF, repleta de memórias.

À conversa com Rui Lameira, Celeste Rodrigues, então com 95 anos, admitia "a sorte de ainda ter voz, de gostar de cantar e de gostar da vida". Esta foi uma das últimas entrevistas da fadista.

Ouça, na íntegra, a entrevista de Rui Lameira à fadista Celeste Rodrigues.

*com Rui Lameira