The Gift sobem ao palco depois de Pearl Jam. "Só nos beneficia"

Só por si, esgotaram o terceiro dia do NOS Alive 2018, mal foram anunciados, há meses. Eddie Vedder e os Pearl Jam acabam por ser a atracão principal desta edição, eles que regressam ao Passeio Marítimo de Algés, depois de o terem feito em 2007 e 2010.

Com 55 mil assistentes no recinto, o dia já ficou marcado por enérgicas atuações de Franz Ferdinand, Jack White e dos Alice In Chains, vizinhos de Seattle, dos Pearl Jam. NO EDP Fado Café, Jorge Palma transbordou de público e de alma e, no coreto, ouvimos os Cachupa Psicadélica pedirem "nacionalidade portuguesa a quem nasceu cá".

Mal os Pearl Jam terminem, por volta da 01H00, os The Gift prometem um concerto ritmado, eles que se estreiam no evento, ao fim de 24 anos de carreira.

Ouça a reportagem de Nelson Santos no Passeio Marítimo de Algés

A julgar pelo alinhamento do FestiMad, em Madrid, na quinta-feira, onde tocaram 24 músicas, os Pearl Jam prometem um concerto longo e intenso para o qual trazem catorze camiões de material adicional à estrutura de palco.

Neste derradeiro do NOS Alive 2018 ainda vão atuar MGMT, Mallu Magalhães, At The Drive-In, Xinobi, You Should Be Dancing e Cebola Mol, entre outros