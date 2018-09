The Happy Mess apresentam Dear Future ao vivo

Dear Future é o 3º álbum dos Happy Mess. Depois do registo de estreia October Sessions em 2011, a banda editou o primeiro álbum em 2013, "Songs From The Backyard" e o segundo "Half Fiction" em 2015. Já este ano, em Abril, chegou Dear Future, um disco que usa o futuro como pretexto para vivermos o presente com mais atenção mas com muitas referências sonoras a um passado que vai, em especial, aos anos 80.

Miguel Fernandes antecipa o novo álbum dos The Happy Mess

De "Dear Future", são já conhecidos temas como "Waltz For Lovers", single de apresentação com a participação de Rita Redshoes, "Love is a Strange Thing", "Dressed To Kill" ou o mais recente "Long Goodbye".

Agora a música de "Dear Future" vai subir aos palcos do Cinema São Jorge, em Lisboa, e Casa da Música, no Porto e com vários convidados. Em Lisboa, Rita Redshoes, Benjamin, Rui Maia (antigo e actual produtor dos discos da banda), João Só e Flak.

Para sábado, no Porto, também já estão confirmados Miguel Guedes dos Blind Zero e ainda The Weatherman, sendo que até lá poderão ser mais os nomes que se juntarão aos The Happy Mess neste regresso aos palcos.