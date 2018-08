Um Jardim Sonoro em Lisboa

Três dias e dois palcos para receber as três dezenas de nomes da música eletrónica que vão assinar a 5ª edição do Lisb-On, que acontece em pleno Parque Eduardo VII, em Lisboa, até dia 2 de setembro.

St. Germain, Todd Terje, Michael Mayer, Maceo Plex ou Kerri Chandler são alguns dos destaques do cartaz da edição 2018 que espera superar os 15 mil "jardineiros" que participaram na edição do ano passado.

Um festival que aproveita a famosa luz de Lisboa e as cores do jardim do Parque, com espectáculos a começar às 2 da tarde no Carlsberg Hillside Stage, e a prolongarem-se até à 1 da manhã (no domingo será só até às 23h) também no Main Stage do Lisb-On.

A Casa dos Animais de Lisboa continua a ser a causa social do festival, na edição anterior do Lisb-On, mais de 12 mil euros em ração foram doadas à instituição através de uma percentagem das receitas do evento e de todo o dinheiro não gasto nas pulseiras. O festival tem ainda associados (restaurantes, lojas, galeria e bares) que farão descontos a todos aqueles que apresentem a pulseira do festival, de dia 31 de agosto até dia 7 de setembro.

