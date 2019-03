Um miniconcerto com música e outras artes

António Pedro toca e compõe música e mistura-a quase sempre com outras artes. É essa uma das revelações que faz no texto em que se apresenta. "Uma semana depois de ter comprado o meu primeiro instrumento - umas congas - comecei a tocar num grupo de teatro. Isto marcou para sempre a minha forma de ser músico." No dia 23 de março, às 18h00, António Pedro leva os instrumentos e convidados ao miniconcerto no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Madalena Wallenstein, diretora da Fábrica das Artes, conta que António Pedro se tem dedicado à realização de espetáculos para o público jovem e não é o típico músico de concertos. "Normalmente ele não é um músico de concertos, é um músico que integra os seus instrumentos nos espetáculos de teatro ou nas instalações que constrói, muito ligado à ideia de que a música está a ser uma banda sonora de algum acontecimento teatral."

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

"Música pra Ti" é o nome dos pequenos concertos para os quais a Fábrica das Artes convida músicos a tocar durante 30 minutos e, no final, a responder às perguntas do público mais curioso.

